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Борисов Василий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Борисов Василий Егорович
Фамилия
Борисов
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Диево-Городищенская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№20] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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