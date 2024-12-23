Фураевы Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФураевы Дмитрий

Фураевы Дмитрий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фураевы Дмитрий
Фамилия
Фураевы
Имя
Дмитрий
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость, Новоселки
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№19] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.