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Уваровы Павел Ивановичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Уваровы Павел Ивановичи
Фамилия
Уваровы
Имя
Павел
Отчество
Ивановичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость, Кудринской
Ценз
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Источник
Приложение [№19] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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