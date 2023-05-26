Прохоров Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Алексей Константинович

Прохоров Алексей Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прохоров Алексей Константинович
Фамилия
Прохоров
Имя
Алексей
Отчество
Константинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость, Ваърушева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№19] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.