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Поройков Владимир Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поройков Владимир Алексеев.
Фамилия
Поройков
Имя
Владимир
Отчество
Алексеев.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№19] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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