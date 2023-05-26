Чигинов Александр Евграфов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигинов Александр Евграфов.

Чигинов Александр Евграфов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чигинов Александр Евграфов.
Фамилия
Чигинов
Имя
Александр
Отчество
Евграфов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинская волость, с Новаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№18] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.