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Плешанов Андрей Лфонг.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Плешанов Андрей Лфонг.
Фамилия
Плешанов
Имя
Андрей
Отчество
Лфонг.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинская волость, Саблукова
Ценз
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Источник
Приложение [№18] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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