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Каменский Александр Александр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каменский Александр Александр.
Фамилия
Каменский
Имя
Александр
Отчество
Александр.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинская волость, Туношны
Ценз
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Источник
Приложение [№18] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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