Волчихин Федор Лупанов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолчихин Федор Лупанов.

Волчихин Федор Лупанов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волчихин Федор Лупанов.
Фамилия
Волчихин
Имя
Федор
Отчество
Лупанов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинская волость, Саблукова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№18] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.