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Аминов Василий Михайлович.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аминов Василий Михайлович.
Фамилия
Аминов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинская волость, Радюкина
Ценз
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Источник
Приложение [№18] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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