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Перепелкин Иван Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перепелкин Иван Николаевич
Фамилия
Перепелкин
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№17] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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