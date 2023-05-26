Крылов Аполлинарий Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Аполлинарий Платонович

Крылов Аполлинарий Платонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крылов Аполлинарий Платонович
Фамилия
Крылов
Имя
Аполлинарий
Отчество
Платонович
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№17] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.