Козлов Василий Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Василий Григ.

Козлов Василий Григ.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козлов Василий Григ.
Фамилия
Козлов
Имя
Василий
Отчество
Григ.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Горинской
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№17] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.