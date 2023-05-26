Шумилов Ввсилий Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Ввсилий Арсеньевич

Шумилов Ввсилий Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шумилов Ввсилий Арсеньевич
Фамилия
Шумилов
Имя
Ввсилий
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Чильчагова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 29

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.