Сказовцев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСказовцев Иван Васильевич

Сказовцев Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сказовцев Иван Васильевич
Фамилия
Сказовцев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Горохова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 28

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.