Поснов Матвей Андревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоснов Матвей Андревич

Поснов Матвей Андревич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поснов Матвей Андревич
Фамилия
Поснов
Имя
Матвей
Отчество
Андревич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Чильчагов
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 28

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.