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Николаев Емельян Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Николаев Емельян Васильевич
Фамилия
Николаев
Имя
Емельян
Отчество
Васильевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 28

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