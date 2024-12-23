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Неустроев Михаил Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Неустроев Михаил Данилович
Фамилия
Неустроев
Имя
Михаил
Отчество
Данилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Лосникова
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 28

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