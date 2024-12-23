Муравьев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Алексей Михайлович

Муравьев Алексей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Муравьев Алексей Михайлович
Фамилия
Муравьев
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Местилова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 28

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.