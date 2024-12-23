Киселев Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Иван Игнатьевич

Киселев Иван Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Киселев Иван Игнатьевич
Фамилия
Киселев
Имя
Иван
Отчество
Игнатьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Рахманова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 27

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.