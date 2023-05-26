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Кириллов Николай Кириллович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кириллов Николай Кириллович
Фамилия
Кириллов
Имя
Николай
Отчество
Кириллович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Нагой слободы
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 27

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