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Кондратьев Егор Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кондратьев Егор Михайлович
Фамилия
Кондратьев
Имя
Егор
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Мясищево
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 27

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