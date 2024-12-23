Завьялов Яков Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Яков Абрамович

Завьялов Яков Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Завьялов Яков Абрамович
Фамилия
Завьялов
Имя
Яков
Отчество
Абрамович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Лыткова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 27

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.