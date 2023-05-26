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Гаврилов Федор Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гаврилов Федор Гаврилович
Фамилия
Гаврилов
Имя
Федор
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Тархова Холма
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

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