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Волков Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Михаил Иванович
Фамилия
Волков
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

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