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Викторин Андрей Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Викторин Андрей Арсеньевич
Фамилия
Викторин
Имя
Андрей
Отчество
Арсеньевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

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