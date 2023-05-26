Владыченский Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладыченский Владимир Павлович

Владыченский Владимир Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Владыченский Владимир Павлович
Фамилия
Владыченский
Имя
Владимир
Отчество
Павлович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.