Березкин Матв. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезкин Матв. Иван.

Березкин Матв. Иван.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Березкин Матв. Иван.
Фамилия
Березкин
Имя
Матв.
Отчество
Иван.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.