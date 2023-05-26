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Блуденков Сем. Ив.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Блуденков Сем. Ив.
Фамилия
Блуденков
Имя
Сем.
Отчество
Ив.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

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