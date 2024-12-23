Буянов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуянов Иван Иванович

Буянов Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Буянов Иван Иванович
Фамилия
Буянов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Микляевская волость, Пешкова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№16] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.