Татаринов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринов Андрей Васильевич

Татаринов Андрей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Татаринов Андрей Васильевич
Фамилия
Татаринов
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 26

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.