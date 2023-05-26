Огородников Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Иван Макарович

Огородников Иван Макарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Огородников Иван Макарович
Фамилия
Огородников
Имя
Иван
Отчество
Макарович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 25

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.