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Иванов Алексей Филипппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Алексей Филипппович
Фамилия
Иванов
Имя
Алексей
Отчество
Филипппович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость, Никошкина
Ценз
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Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 25

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