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Гостев Сергей Харл.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гостев Сергей Харл.
Фамилия
Гостев
Имя
Сергей
Отчество
Харл.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 25

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