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Воронков Николай Корнилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воронков Николай Корнилович
Фамилия
Воронков
Имя
Николай
Отчество
Корнилович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 25

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