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Воеводин Дмитрий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воеводин Дмитрий Федорович
Фамилия
Воеводин
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 25

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