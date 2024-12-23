Серов Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Федор Александрович

Серов Федор Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серов Федор Александрович
Фамилия
Серов
Имя
Федор
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость, Лохова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.