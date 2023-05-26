Севрюгин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеврюгин Николай Михайлович

Севрюгин Николай Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Севрюгин Николай Михайлович
Фамилия
Севрюгин
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.