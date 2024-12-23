Маслов Николай Серапионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Николай Серапионович

Маслов Николай Серапионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маслов Николай Серапионович
Фамилия
Маслов
Имя
Николай
Отчество
Серапионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость, Мишенина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.