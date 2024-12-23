Воробьев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Николай Дмитриевич

Воробьев Николай Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воробьев Николай Дмитриевич
Фамилия
Воробьев
Имя
Николай
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость, Оковальникова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.