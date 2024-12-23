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Шалин Александр Галактионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шалин Александр Галактионович
Фамилия
Шалин
Имя
Александр
Отчество
Галактионович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Байкова
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

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