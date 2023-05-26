Шишкин Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Александр Ильич

Шишкин Александр Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шишкин Александр Ильич
Фамилия
Шишкин
Имя
Александр
Отчество
Ильич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Овсец.
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.