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Федор Власов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федор Власов
Фамилия
Федор
Имя
Власов
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Федотова
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

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