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Улитин Василий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Улитин Василий Андреевич
Фамилия
Улитин
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

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