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Тупицын Степан Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тупицын Степан Михайлович
Фамилия
Тупицын
Имя
Степан
Отчество
Михайлович
Сословие
мещане
Адрес
Берщевки
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

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