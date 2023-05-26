Огромнов Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгромнов Александр Матвеевич

Огромнов Александр Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Огромнов Александр Матвеевич
Фамилия
Огромнов
Имя
Александр
Отчество
Матвеевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.