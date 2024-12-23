Морозов Евграф Тиханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Евграф Тиханович

Морозов Евграф Тиханович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Евграф Тиханович
Фамилия
Морозов
Имя
Евграф
Отчество
Тиханович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Аверкова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.