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Мухин Николай Меркурьезич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мухин Николай Меркурьезич
Фамилия
Мухин
Имя
Николай
Отчество
Меркурьезич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Овсецовки
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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