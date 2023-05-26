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Колпаков Евфим Евставьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колпаков Евфим Евставьевич
Фамилия
Колпаков
Имя
Евфим
Отчество
Евставьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Дор Покровской
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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