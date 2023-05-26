Иванов Игнатий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Игнатий Лукьянович

Иванов Игнатий Лукьянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Игнатий Лукьянович
Фамилия
Иванов
Имя
Игнатий
Отчество
Лукьянович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.